AM registra 270 casos de Covid-19 e 20 cidades deixam de atualizar dados neste domingo

O Amazonas registrou de 270 novos casos de Covid-19 neste domingo (8), conforme dados do Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 218. Todos foram detectados por testes rápidos, que identificam os anticorpos, sendo 136 na capital e 134 no interior.

Conforme o boletim, foram confirmadas três mortes pela doença, todos ocorridos no sábado (7), elevando para 4.625 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 19.672 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,87% dos casos confirmados ativos. Ao todo, 141.730 estão recuperados da doença.

Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 373 pacientes internados, sendo 217 em leitos clínicos, 156 em UTI. Há ainda outros 38 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Um deles está em sala vermelha, estrutura voltada a pacientes em estado mais grave.

Notificação

Em Manaus, foram notificados 195.950 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 220.092.

Nesta edição, 20 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Alvarães, Anamã, Anori, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Borba, Carauari, Juruá, Novo Aripuanã, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tapauá, Tonantins, Uarini e Urucurituba.

Municípios

Dos 165.664 casos confirmados no Amazonas até este domingo (08/11), 65.151 são de Manaus (39,33%) e 100.513 do interior do estado (60,67%).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.935 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.690.

Fonte: D24am