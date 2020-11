Amazonas registra mais 839 casos da Covid-19; 12 prefeituras deixam de enviar dados

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 215, divulgado, nesta quarta-feira (04), traz o registro de 839 novos casos de Covid-19. Destes, 769 foram detectados por testes rápidos, sendo 326 na capital e 443 no interior, que identificam os anticorpos, a maioria dos quais, casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença. Já são 139.787 recuperados no Estado.

Outros 70 foram detectados por RT-PCR, o qual aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 61 são na capital e nove do interior, totalizando 163.399 casos da doença no estado.

Conforme o boletim, foram confirmados 15 óbitos por Covid-19, sendo sete ocorridos na terça-feira (03) e oito óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.588 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (03), foram registrados dois sepultamentos de Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 19.446 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,90% dos casos confirmados ativos.

Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 422 pacientes internados, sendo 271 em leitos clínicos (46 na rede privada e 225 na rede pública), 147 em UTI (46 na rede privada e 101 na rede pública) e quatro em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 45 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 29 estão em leitos clínicos (23 na rede privada e seis na rede pública), 16 estão em UTI (12 na rede privada e quatro na rede pública).

Notificação

O boletim é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. A consolidação dos casos notificados, no Amazonas, é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 192.619 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 217.796.

Nesta edição, 12 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Anori, Apuí, Carauari, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itapiranga, Juruá, Novo Aripuanã, Tapauá, Tonantins e Santo Antônio do Iça.

Municípios

Dos 163.399 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (04/11), 64.092 são de Manaus (39,22%) e 99.307 do interior do estado (60,78%).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.913 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.675.

Fonte: D24am.