Benefícios do Pilates que você precisa saber!

O Pilates é um método conhecido por milhares de pessoas, porém nem todas conhecem seus pontos positivos e as tantas melhorias que o método proporciona à saúde e ao corpo.

Não é só a parte física que é trabalhada na aula de Pilates. O método tem como essência a contrologia (controle total do corpo e da mente), que beneficia uma pessoa em todas as fases da vida.

A prática da atividade física libera endorfina, trazendo sensação de bem-estar. A endorfina ainda estimula as fibras musculares, o que faz com que elas se regenerem o tempo todo através dos exercícios resistidos com a tração das molas.

Como a técnica utiliza padrões de respiração que instigam os músculos profundos e posicionamentos que convidam o corpo todo a participar do exercício de forma gradual.

Lembrando que o Pilates é benéfico para o aumento da disposição, melhora a qualidade do sono, reabilita o corpo, promove o relaxamento, ajuda no controle de peso, ajuda a melhorar a respiração, promove menor atrito nas articulações, corrige problemas posturais e promove o aumento da resistência física.

