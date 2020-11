Boutique COMIGO NINGUÉM PODE: Tabatinga ganha nova loja de moda e acessórios femininos

Tabatinga conta com uma nova loja de roupas e acessórios femininos. E o melhor, com ótimas opções e preços que cabem no bolso de todos os clientes. Estamos falando da Boutique COMIGO NINGUÉM PODE, a mais nova opção no segmento de moda da cidade.

De acordo com a proprietária Thays Obando, a BOUTIQUE COMIGO NINGUÉM PODE nasceu de um sonho e hoje é um espaço todo projetado com muito carinho para as clientes. Procurando oferecer produtos diferenciados, pois com você ninguém vai poder!

A finalidade é estimular a autoestima da mulher, bem como oferecer produtos do Brasil. Afinal, nosso país tem muita coisa boa, marcas maravilhosas e com estampas esplêndidas!

Com o intuito de somar ainda mais no comércio tabatinguense, a COMIGO NINGUÉM PODE, chega para ser um ótimo lugar para quem procura roupas e acessórios com uma enorme variedade e qualidade nos produtos.

Um espaço com decoração sobre mulheres, com personalidades fortes, que influenciaram muito o nosso estilo de moda até hoje.

A Boutique está localizada na Rua Duarte Coelho N°12 Bairro Portobrás (Em frente a Capitania dos Portos)

Maiores informações:

(97) 98439-8293

Conheça melhor a Boutique acessando: