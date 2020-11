DSEI Alto Rio Solimões recomenda medidas sanitárias para os eleitores indígenas

O Programa Recados, da Rádio Nacional do Alto Solimões, recebeu o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena/DSEI Alto Rio Solimões, Weydsson Gossel Pereira.

Na entrevista, ele destaca algumas medidas importantes para os eleitores indígenas, nas eleições municipais de 2020, por conta da pandemia da Covid-19.

Weyddson recomenda medidas sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus nos índios, no dia 15 de novembro, entre elas: evitar aglomeração, o uso obrigatório de máscara e a utilização de caneta própria no dia do pleito.

Fonte: Rádio Nacional do Alto Solimões