Na reta final da eleição, candidatos intensificam a campanha nas ruas

Faltando apenas 03 dias para as eleições, candidatos à prefeitura de Tabatinga intensificam passeatas e caminhadas nas comunidades do interior e nos bairros da cidade.

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato a prefeito de Tabatinga Saul Bemerguy (MDB) acompanhado do seu vice Plínio Cruz está realizando suas últimas caminhadas e visitas pelos bairros da cidade e comunidades ribeirinhas.

Através do contato direto com os eleitores, o candidato busca a primeira reeleição de um prefeito em Tabatinga. Saul visitou as comunidades de Belém do Solimões, Sapotal, Bananal, Umariaçú I e II. Na cidade, a visita porta a porta e passeatas desta última semana, aconteceu nos bairros Comunicações, Vila Nobre, Vila Paraíso, Ibirapuera, Brilhante, Rui Barbosa, Nova Esperança e São Francisco. Nesta quarta-feira, 11/11, a caminhada será no bairro Tancredo Neves.

“Só temos que agradecer a todos que estão apoiando nossa campanha, abrindo a porta das suas casas para ouvir nossas propostas para continuarmos avançando. Não podemos retroceder jamais! É para a frente que se anda” falou o candidato Saul.

Saul vem sendo apontando como um forte candidato à reeleição para prefeito com alto índice de aceitação pela população de Tabatinga.