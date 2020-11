Novembro Azul alerta homens sobre cuidados com a saúde

Com o objetivo de alertar o homem para os cuidados com a saúde, começou, neste domingo (1º/11), a campanha Novembro Azul, que tem como tema “Seja herói da sua saúde”.

O movimento mundial visa alertar o público masculino, por meio de ações educativas, sobre a importância do diagnóstico precoce para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

A iniciativa ocorre em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata – celebrado no dia 17 de novembro.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), mastologista Gerson Mourão, ao contrário das mulheres, culturalmente, os homens não cuidam da saúde, o que tem contribuído para muitas mortes prematuras. Segundo ele, as mulheres têm um papel importante, uma vez que são elas que acabam levando, até mesmo obrigando, os maridos a procurarem por um médico.

São estimados para o país em 2020, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata. No Amazonas, estima-se que 480 homens sejam diagnosticados com a doença.

A boa notícia é que o tumor tem 90% de chances de cura, quando feito o rastreio e diagnosticado na fase inicial, explica o médico urologista da FCecon, Giuseppe Figliuolo.

“O câncer de próstata é o tumor mais prevalente entre os homens, que acomete principalmente na terceira idade, a partir dos 60 anos, mas também pode acometer indivíduos mais jovens. Significa que ele tem tempo para buscar atendimento médico e realizar o rastreio, mas não o faz, talvez pelo preconceito em relação ao exame de toque retal”, frisa Figliuolo.

Diagnóstico – O diagnóstico, pontua Figliuolo, é feito por meio do teste de antígeno prostático específico (PSA), com amostra de sangue, e o toque retal, que é um exame simples, rápido, indolor e salva vidas.

Rastreio – Segundo o médico especialista, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda o início do rastreio com 45 anos, para quem tem casos de câncer de próstata na família, por exemplo, pai, irmão e/ou tio. Ele explica que caso não haja antecedentes familiares, os exames de diagnóstico podem ser feitos a partir de 50 anos.

Sintomas – O câncer de próstata é assintomático, como qualquer outro tumor, alerta o médico especialista, de forma que os sinais e sintomas só irão se manifestar quando a doença estiver em estágio avançado.

“O homem apresenta emagrecimento, dor óssea, impotência sexual, sangue na urina, às vezes, retenção urinária, sendo necessário colocar cateter e/ou sonda”, alerta Figliuolo.

Tratamento – A Fundação Cecon disponibiliza aos pacientes uma gama de possibilidades de tratamento ao paciente com câncer de próstata, da fase inicial à metastática. Segundo o médico, são oferecidos os tratamentos convencionais, como a cirurgia a céu aberto e a laparoscópica, além da radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia.

“Temos como tratar o paciente em todos os estágios da doença para obtenção da cura. A medicina evoluiu muito, então, quando diagnosticado em uma fase precoce, o paciente pode ser tratado com cirurgia ou radioterapia, em fases avançadas, existe o tratamento com hormonioterapia e quimioterapia. Mesmo o paciente com metástase, ainda assim conseguimos dar qualidade de vida, aumentar o tempo de sobrevida com o tratamento adequado”, pontua.

Aumento de casos – Conforme o médico especialista, a justificativa para o aumento no número de casos de câncer de próstata se deve a dois motivos. “Primeiro, as técnicas de diagnóstico – exames de imagem, PSA, biópsias – evoluíram muito. Segundo, a expectativa de vida do brasileiro ultrapassou os 70 anos. Até a década de 1980, por exemplo, não tínhamos o PSA, e esse tipo câncer é uma doença da terceira idade”, explica.

