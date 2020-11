Operação de fiscalização e educação no trânsito

O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte em parceria com o GET, realizam diariamente Operações de Fiscalização e Educação no Trânsito.

Reforçando para a população a obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança para condutores e passageiros de veículos, assim como atua no combate de recuperação de veículos roubados e furtados.

Através do trabalho realizado nesta terça-feira (03/11/2020) foi recuperada uma Motocicleta e feito todo o processo para devolução ao dono.

O coordenador do IMTT orienta aos cidadãos que tiveram seu veículo roubado ou furtado, a comparecerem ao presente Instituto com documentos (B.O.) que constate ocorrido, para que fiquemos cientes e possamos agir para a recuperação do veículo nas Operações.

Eles pedem também para que a população esteja sempre portando seus documentos pessoais e do veículo para tornar nosso trabalho efetivo e garantir a segurança de todos.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.