Grupo Mulheres em Foco realizou evento para apresentar suas atividades 2019

Aconteceu na noite de sexta feira (13) o GRUPO MULHERES EM FOCO – Amor pela Vida, realizou o evento “Conhecendo o GRUMEF – Fazendo o Diferente”.

O evento contou com a presença de várias autoridades, principalmente a população em geral. O objetivo foi apresentar as atividades realizadas no ano de 2019 e o plano de trabalho de 2020.

O evento contou ainda com a Palestra da Delegada da Polícia Civil Mery Anny, sobre Lei Maria da Penha e Violência Doméstica. O GRUMEF tem na sua essência trabalhar o social de forma responsável.

Marcela Tenório, diretora presidente do grupo, agradece a presença de cada convidado.

Fonte: Grupo Mulheres em Foco