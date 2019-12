Mário de Mello assume TCE e promete rigor

Ao prometer uma gestão voltada para aperfeiçoar o controle dos gastos, com a utilização até de drones para fiscalizar as obras, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Mário Manoel Coelho de Mello, 60, assume, nesta segunda-feira (16), a direção da corte pelo biênio 2020-2021, tendo como vice Antônio Julio Bernardo Cabral, 65. A solenidade de posse será às 10h, no Teatro Amazonas, Centro.

Também tomará posse na Corregedoria-Geral do TCE, o conselheiro Júlio Pinheiro e Érico Desterro assumirá a Ouvidoria. A conselheira Yara Lins dos Santos deixa a presidência e vai coordenar a Escola de Contas Públicas do TCE nos próximos dois anos, no lugar do conselheiro Ari Moutinho Júnior.

Ao ser eleito por unanimidade, no dia 15 de outubro, Mário de Mello disse, à época que iria direcionar sua atuação para dois pontos. “O primeiro é o respeito ao dinheiro público. Segundo ponto, este Tribunal irá fazer valer o que ele sempre fez: fiscalizar, ser pedagógico, mas, acima de tudo, com muita garra”, destacou.

Nascido em Alagoas, Mário é casado com a juíza Elza Vitória de Mello, tem oito filhos e seis netos. Ele ingressou na Corte de Contas em setembro de 2015. Dois anos antes, em 2013, se tornou cidadão do Amazonas, por meio de título concedido pela Assembleia Legislativa do Estado (ALE), por seus serviços relevantes prestados ao Estado por quase três décadas em Brasília.

Antes de ser indicado para compor o colegiado da Corte de Contas, Mário de Mello era representante do governo do Amazonas em Brasília, onde atuou, desde o ano de 1991, no relacionamento institucional do Amazonas junto ao governo federal, demais governos estaduais e corpo diplomático.

Em sua trajetória como conselheiro do TCE, Mário de Mello já ocupou o cargo de ouvidor-geral, presidente da 2ª Câmara e ocupava a vice-presidência. Idealizou o 1º Simpósio Nacional de Ouvidorias, evento que tem atraído centenas de autoridades para melhorias e o aperfeiçoamento do sistema de ouvidorias.

Graduado em Gestão Pública pelo Centro Universitário Euro Americana (Unieuro), em Brasília, também possui especialização em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Aderg), além de ter participado do curso de Relações Públicas no Instituto Austríaco de Relações Internacionais de Strasbourg, na Áustria.

Antes de atuar na representação do Amazonas em Brasília, Mário de Mello foi vereador em Maceió (AL), entre 1983 e 1989, e secretário de Estado de Ação Social em Roraima, entre 1990 e 1991, além de professor de cursinhos. O conselheiro tem mais de 42 anos de vida pública.

