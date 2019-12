Matrículas: escolas públicas irão oferecer mais de 190 mil vagas em 2020

A prefeitura e o governo do Estado lançaram, na manhã desta terça-feira (17), na sede do governo, no bairro Compensa, zona oeste da capital, o calendário de matrículas para o ano letivo de 2020. Ao todo serão disponibilizados mais de 190 mil novas vagas, das quais 151.641 são da rede estadual e 39.240 da rede municipal. O cronograma apresentado é valido para todas as unidades públicas estaduais e municipais, inclusive para escolas com a gestão da Polícia Militar (PM).

De acordo com o calendário, o período de matrículas para novos alunos será de 17 a 20 de janeiro. As matrículas poderão ser feitas tanto de forma presencial, em qualquer escola da rede estadual e municipal, ou pela internet. No próximo ano, os novos alunos com deficiência poderão fazer reserva de vagas antecipadamente.

Já rematrícula de alunos que estudaram, em 2019 em redes estaduais e municipais do interior do Estado, iniciarão na próxima quinta-feira (19) e seguem até o dia 3 de janeiro. Já nas unidades da capital as inscrições seguem até o dia 6 de janeiro.

“Aluno portador de necessidade especial, poderá realizar o procedimento entre os dias 10 a 13 de janeiro, tanto de forma presencial ou pela internet, explicou Irlanda Araújo, coordenadora de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc).

Entre as novidades, está a reserva de vagas de alunos estrangeiros. Anteriormente, só poderia solicitar vaga destes estudantes de forma presencial. Atualmente, todos que tiverem CPF conseguirão realizar o procedimento pela internet, que também engloba a solicitação de vaga pela web para alunos de correção de fluxo de Ensino Fundamental. A modalidade é voltada para adequar a série à idade, uma estratégia pedagógica de solução emergencial e intensiva para estudantes atrasados.

Fonte: D24am