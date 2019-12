Melhores do Ano Tabatinga! Conheça os vencedores

Aconteceu neste sábado, 14/12/19, no Beer House, a festa de premiação dos Melhores do Ano 2019! Com o objetivo de premiar as empresas e profissionais liberais que mais se destacaram ao longo do ano, o prêmio está em sua 4ª edição e premiou os melhores do ano, tendo como base a opinião pública através de uma enquete on-line que ficou disponível do dia 21 de novembro à 13 de dezembro/19 no site do Melhores do Ano.

Considerado como o “Oscar” do comércio, o prêmio identifica as empresas mais lembradas em Tabatinga através da avaliação no atendimento, qualidade dos produtos, serviço e inovação.

Foram mais de 46 categorias disponíveis para votação que se encerrou no dia 14 de dezembro.

Mesmo com a chuva, os finalistas compareceram em peso ao evento, abrilhantando ainda mais a noite.

Clique no LINK para conferir os vencedores:

http://bit.ly/MELHORESDOANO2019

Vejam as fotos da Festa Melhores do Ano 2019, realizado no Beer House neste fim de semana, 14/12/2019.

Melhor Confeiteira de Tabatinga – 2019













Melhor Sanduba Top Tabatinga – 2019

Melhor Pizzaria Tabatinga – 2019

Melhor Bar/ Pub/Boteco Tabatinga – 2019

Melhor Super Mercado Tabatinga – 2019





Melhor Motel Tabatinga – 2019

Melhor Drogaria / Farmácia Tabatinga – 2019

Melhor Consultório Odontológico Tabatinga – 2019





Melhor Salão de Beleza e Estética Tabatinga – 2019



Melhor Barbearia Tabatinga – 2019





Melhor Distribuidora de Bebidas Tabatinga – 2019

Melhor Panificadora/Padaria Tabatinga – 2019

Destaque Academia 2019



Melhor Açougue Tabatinga – 2019

Destaque Transporte







Melhor Boutique de Moda Tabatinga – 2019

Destaque Educação Profissional

Melhor Loja de Variedades e Utilidades Tabatinga -2019

Melhor Provedor de Internet Tabatinga – 2019

Melhor Cyber Café/Lan House Tabatinga – 2019



Melhor Gráfica / Papelaria Tabatinga – 2019

Melhor Concessionária de Motos Tabatinga – 2019



Melhor Crediário (Móveis e Eletro) Tabatinga – 2019

Melhor Auto Peças Tabatinga – 2019

Melhor Oficina Motos / Carros Tabatinga – 2019



Melhor Lava Jato Tabatinga – 2019

Melhor Escritório de Contabilidade Tabatinga – 2019



Destaque Engenheiro Cívil



Melhor Escola Particular Tabatinga – 2019



Melhor Escola Estadual Tabatinga – 2019



Melhor Escola Municipal Tabatinga – 2019

Melhor Casa Noturna / Boate Tabatinga – 2019

Melhor Agência de Viagens Tabatinga – 2019



Melhor Radialista Tabatinga / Santa Rosa 2019

Melhor Posto de Saúde (UBS) Tabatinga – 2019



Melhor Cartório de Tabatinga – 2019

Melhor Loja de Maquiagens e Artigos Femininos Tabatinga – 2019