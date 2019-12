Morre Arlindo Junior, ícone do folclore amazonense

Faleceu na noite deste domingo (29), por volta das 22h45, o cantor Arlindo Junior. Conhecido como ‘Pop da Selva’, Arlindo enfrentava uma batalha contra um câncer no pulmão desde 2016. Ele estava internado em um hospital particular no Centro de Manaus e teve complicações em seu quadro de saúde, tendo sido submetido ainda a um coma induzido, após sofrer uma parada cardiorespiratória.

Arlindo Junior foi por vários anos o levantador oficial de toadas do Boi Caprichoso, agremiação folclórica parintinense, onde ainda atuou como apresentador. Foi diretor-presidente da ManausTur e, na política, foi eleito vereador na capital amazonense.

O velório do artista está marcado para as 8h desta segunda-feira (30), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul.

Amigos, fãs e outras personalidades do boi-bumbá de Parintins comentaram, com pesar, a partida de Arlindo Junior, aos 51 anos de idade.

“Uma perda irreparável. O Festival de Parintins e o Amazonas perdem o maior artista do Estado. Não tenho a menor dúvida em dizer isso”, disse na noite deste domingo (29) o presidente do Caprichoso, Jender Lobato. “Toda a vez que o Arlindo subia no palco ele tinha domínio e carisma. Por isso mesmo que era conhecido como o Pop da Selva”.

Arlindo Júnior recebeu uma homenagem na apresentação do Caprichoso durante a edição deste ano do Festival Folclórico de Parintins. Em uma aparição surpresa, no meio do bumbódromo, o cantor foi às lágrimas emocionando visitantes e a galera do boi negro.

“Ele sempre foi muito envolvido e queríamos que este ano ele cantasse alguma música do nosso CD”, disse Lobato, falando sobre o CD oficial das toadas de 2019. Lobato não tem certeza, mas afirma que Arlindo pode ser autor ou coautor de uma das músicas finalistas para a seleção das toadas oficiais do ano que vem.

Para Lobato, Arlindo foi o divisor de águas, junto com outros artistas, na divulgação do festival além de Parintins. “A partir do Arlindo é que as marcas Parintins e Caprichoso ficaram mais conhecidas e começamos a trazer eventos para Manaus”, disse o presidente.

Leia a nota de pesar da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso:

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, em nome do presidente Jender Lobato e do vice Karu Carvalho, comunica que um dos mais importantes artistas da história de nossa agremiação acabou de falecer, Arlindo Júnior. A voz do Festival, a voz de nossa galera, a voz do lindo histórico de amor ao boi Caprichoso silencia neste mundo para cantar no mundo celestial ao lado de tantas outras estrelas azuladas.

Um filme passa por nossas cabeças. Quantas vezes sua voz deu o tom para que a galera explodisse com a toada Pesadelo dos Navegantes na arena do bumbódromo? Quantas vezes seus olhos derramaram lágrimas ao entrar na arena e ver que ali estavam todos os torcedores apenas aguardando o seu sinal, para que pudessem levar o Boi Caprichoso ao título?

Na memória e no coração azulado estamos com os grandes clássicos do Festival em sua voz. É difícil escrever algo sobre alguém que esteve sempre ao nosso lado, contagiado com sua alegria, com sua linda história.

Arlindo é um dos maiores nomes do Festival de Parintins. Chegou na ilha para cantar em um aniversário, aqui se apaixonou, e não quis mais ir embora. Comandou o programa Buteco do Arlindo na Rádio Alvorada, formou sua banda de pagode, foi levantador das primeiras bandas do Boi Caprichoso. Se tornou levantador de toadas e quando o boi precisou dele também acumulou a função de apresentador. Quanto talento! Dois em um!

Arlindo foi o verdadeiro canoeiro do boi Caprichoso. Levou nosso festival para programas nacionais de televisão, foi a grande voz do boi-bumbá em Manaus na Tevelândia, apoiado pelo Movimento Marujada. Arlindo Júnior é a própria história e hoje eterniza sua memória não apenas na constelação azulada, mas no estado do Amazonas, onde foi reconhecimento pelo trabalho e dedicação à cultura popular.

Arlindo, Pop da Selva, como ficou conhecido, sua canoa segue a atravessar o grande rio acompanhado pelo silêncio da mata. Por aqui enfrentou banzeiros nas ondas dos rios e das correntezas fez os desafios, na tua canoa partes canoeiro, teu corpo está cansado de tantas viagens e tuas mãos estão calejadas do remo a remar. De tantas remadas, porto estava distante e realizas tua última viagem ao descansar.

O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Jender Lobato decreta neste momento luto de 7 dias pelo falecimento daquele que é o maior ídolo da História do Boi Caprichoso, o Pop da Selva, Arlindo Jr.

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido também lamentou a morte de Arlindo Jr.:

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido vem lamentar profundamente a morte prematura de um dos maiores personagens do Festival Folclórico de Parintins, o cantor e compositor Arlindo Júnior, o eterno Pop da Selva. Arlindo que por décadas elevou o nome da nossa cultura faleceu na noite deste domingo, 29 de dezembro, em Manaus. O Pop da Selva foi guerreiro até o final na sua comovente luta contra o câncer.

A sua história, Pop da Selva, está eternizada a todos que amam o maior festival folclórico do planeta.

A toda família, amigos e admiradores deste grande homem, a sincera solidariedade do Boi Garantido.

Fonte: D24am