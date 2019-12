Réveillon em Tabatinga terá queima de fogos e show de Vavá Santos

A Prefeitura de Tabatinga, irá realizar a tradicional queima de fogos e convida toda a população para comemorar o Réveillon!

Para celebrar o final de 2019 e o início de 2020, no dia 31/12/2019, a partir das 20:00h no Centro Cultural, a prefeitura, irá promover a festa de virada do ano em grande estilo. E convida a família tabatinguense para participar deste grandioso evento. A programação contará com atrações musicais em um clima de muita alegria, contagem regressiva e show pirotécnico com a maior queima de fogos do Alto Solimões, para comemorar a chegada de 2020.

A festa contará com:

• A maior Queima de Fogos da região;

• Apresentações de bandas locais;

• Sorteios em dinheiro;

• Atração nacional Vavá Santos, o Capitão do Arrocha!

Venha comemorar com toda sua família a chegada de mais um ano!