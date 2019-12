UEA divulga resultado do vestibular e SIS, nesta terça-feira

A lista com os nomes dos aprovados no vestibular e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2019, acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), será divulgada hoje (17), a partir das 14h, na sede da reitoria, na Avenida Djalma Batista, 3.578, Flores. O Coral Tubones da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA) preparou um repertório especial para receber os novos calouros da instituição.

A lista dos aprovados estará também disponível no site da UEA, nos links vestibular e SIS, logo após a divulgação na sede da reitoria. O edital de matrícula institucional para os cursos com início no segundo semestre de 2020 também será divulgado nesta terça.

Vagas

No processo deste ano, foram oferecidas no total 3.379 vagas para os 37 cursos de oferta regular, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o vestibular foram 1.727 vagas, sendo 1.130 vagas para a capital e 597 vagas para o interior. O SIS disponibilizou 1.150 vagas, sendo 752 vagas para a capital e 398 para o interior.

