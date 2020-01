1° Reunião do Comitê Integrado De Ordem Pública e Defesa Social de Tabatinga

Aconteceu nesta quarta-feira (22), as 19:00 horas, no auditório da Escola Municipal José Carlos Mestrinho o “Botinho”, a primeira reunião do Comitê Integrado de Ordem Pública do município, uma ferramenta criada pelo prefeito municipal, com o intuito de promover a integração e maior eficiência na atuação dos órgãos nas esferas Federal, Estadual e Municipal, nos assuntos relacionados à Ordem Pública, Inteligência, Segurança Pública, Segurança Nacional, Defesa Social e outros.

Na oportunidade, o Coordenador do Comitê e Prefeito Municipal, Saul Nunes Bemerguy, abriu os trabalhos e o Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Tabatinga fez a apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social ao colegiado. Após isso foram feitas as deliberações e encaminhamentos sobre os temas abordados.

Participaram da reunião os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal, SMSPDS, GCM, IMTT, Exército, Marinha, Aeronáutica, PF, PCAM, PMAM, CBMAM, Defesa Civil, Conselho Tutelar, MPE, Poder Judiciário Estadual, SESAI, SEDUC, Defesa Civil e várias secretarias municipais.

Fonte: Ass. Com. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SMSPDS) de Tabatinga

Fotos: SECOM