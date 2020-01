37º aniversário de Tabatinga será comemorado com solenidade e atividades esportivas

No dia 01 de fevereiro de 2020, Tabatinga fará 37 anos de emancipação política. A Prefeitura Municipal divulgou a programação alusiva ao aniversário da cidade:

01/02/2020:

05:00 – Alvorada com queima de fogos.

08:00 – Hasteamento das bandeiras com a BANDA DO CFSOL/8ºBIS;

08:20 – Pronunciamento do Prefeito Saul Nunes Bemerguy

A Prefeitura já está realizando no período de 19 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, os Jogos Interbairros alusivos ao XXXVII aniversário de emancipação política de Tabatinga.

As modalidades são as seguintes:

Futsal livre masculino e Feminino.

Futsal veterano.

Futsal masculino sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17.

Futebol livre masculino e feminino.

Voleibol de areia 4X4 masculino, feminino e livre.

Voleibol de areia 2X2 masculino e feminino.

Voleibol masculino, feminino e livre.

Handebol masculino, feminino e livre.

Queimada masculino e feminino.

Tênis de mesa, masculino feminino e livre.

Xadrez masculino, feminino e livre.

Salto em distância masculino e feminino.

Os jogos estão acontecendo na quadra de esporte da Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar (GM3) e na Praça da Juventude.

Ainda em comemoração ao aniversário do município, no dia 1° de fevereiro a Prefeitura realiza a tradicional corrida pedestre, nas categorias masculino, feminino, livre e masculino veterano.

Com início às 09:00h em frente à Prefeitura.