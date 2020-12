A duas semanas do Natal, Amazonas bate recorde com mais de 500 internações por covid-19

O Amazonas registrou ontem (10/12), um novo recorde de internações por covid-19 desde o mês de junho, época do pico da pandemia no Estado. São mais de 500 pacientes hospitalizados.

Segundo o governo, entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 467 pacientes internados, sendo 289 em leitos clínicos (75 na rede privada e 214 na rede pública), 172 em UTI (49 na rede privada e 123 na rede pública) e seis em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 58 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 35 estão em leitos clínicos (21 na rede privada e 14 na rede pública), 21 estão em UTI (18 na rede privada e três na rede pública) e dois em sala vermelha.

As informações são do Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O boletim desta quinta (10) registrou ainda 821 novos casos de coronavírus, totalizando 185.089 casos da doença no Estado. Mas esses números são ainda bem maiores que os dados do boletim divulgado nesta quinta.

De acordo com o boletim, foram confirmados seis óbitos por Covid-19, sendo dois ocorridos no dia 09/12 e quatro óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.978 o total de mortes. (VEJA O BOLETIM COMPLETO)

O detalhe é que mesmo com casos e internações, seguidamente, em alta, o Governo do Amazonas autorizou a reabertura de bares e casas de shows desde o dia 1º de dezembro.

Ao todo 14 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim nesta quinta (10). São eles: Alvarães, Apuí, Codajás, Careiro da Várzea, Eirunepé, Humaitá, Itapiranga, Japurá, Juruá, Maués, Pauini, Parintins, São Paulo de Olivença e Tapauá.

Dos 185.089 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (10/12), 73.994 são de Manaus (39,98%) e 111.095 do interior do estado (60,02%).

Fonte: deamazonia.com.br