A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social através das coordenações IMTT e GCM, está realizando neste mês de dezembro a Operação Natal com o objetivo de promover a segurança municipal com rondas ostensivas, barreiras e controle de trânsito nas principais vias públicas e comércios do município de Tabatinga.



Fonte: SECOM PMT