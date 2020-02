Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes é eleito o melhor da Região Norte

O Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus (AM), recebeu nota 4,49, numa escala de 1 a 5, na Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário do 4º trimestre, realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. Na categoria de aeroportos que movimentam até 5 milhões de passageiros por ano, o terminal ficou acima da meta de 4,0 pontos, definida pelo Governo Federal, e à frente dos aeroportos de Natal (4,39), Cuiabá (4,29) e Belém (4,26).

O Aeroporto de Manaus foi avaliado em 38 indicadores, sendo 37 de processos aeroportuários e um de satisfação geral. O terminal amazonense ficou com notas acima da média do Governo em 81% dos indicadores, sendo que os principais destaques foram nos quesitos: tempo de fila na inspeção de segurança (4,71); cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança (4,65); disponibilidade de assentos na sala de embarque (4,57); limpeza geral do aeroporto (4,59); qualidade da informação nos painéis das esteiras de restituição de bagagem (4,73); tempo de fila no check-in (4,54); e velocidade de restituição de bagagem (4,62).

Fonte: D24am