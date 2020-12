AM registra mais 351 novos casos de Covid-19; 7 municípios deixam de atualizar dados

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 262, traz o diagnóstico de 351 novos casos de Covid-19, nesta segunda-feira (21), totalizando 192.327 casos da doença no Estado. Foram confirmados nove óbitos por Covid-19, dos quais sete ocorridos no domingo (20) e dois encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.094 o total de mortes. Número de recuperados chegou a 164.220.

Ao todo sete municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães; Carauari; Canutama; Japurá; Juruá; São Paulo de Olivença; Novo Aripuanã.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste domingo (20/12), foram registrados 12 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 23.013 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,97% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 567 pacientes internados, sendo 346 em leitos (86 na rede privada e 260 na rede pública), 211 em UTI (63 na rede privada e 148 na rede pública) e 10 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 78 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 48 estão em leitos clínicos (41 na rede privada e sete na rede pública), 28 estão em UTI (22 na rede privada e seis na rede pública) e dois em sala vermelha.

Casos confirmados por Municípios

Dos 192.327 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (21), 77.167 são de Manaus (40,12%) e 115.160 do interior do estado (59,88%).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.247 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.847.

