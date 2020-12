AM registra mais 651 novos casos da Covid-19; 20 municípios deixam de atualizar dados

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), através do Boletim Diário de Covid-19, edição nº 256, divulgado, nesta terça-feira (15), traz o registro de 651 novos casos de Covid-19, totalizando 187.930 casos da doença no Estado. Foram confirmados 15 óbitos por Covid-19, sete ocorridos na segunda-feira (14), oito óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.026 o total de mortes. O número de recuperados é 160.633.

Ao todo 20 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí, Barcelos, Canutama, Codajás, Eirunepé, Humaitá, Iranduba, Itapiranga, Juruá, Japurá, Manacapuru, Nhamundá, Novo Aripuanã, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tapauá e Tonantins.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (14), foram registrados seis sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 22.271 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias de saúde, o que corresponde a 11,85% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 511 pacientes internados, sendo 315 em leitos clínicos (81 na rede privada e 234 na rede pública), 193 em UTI (65 na rede privada e 128 na rede pública) e três em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 64 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 35 estão em leitos clínicos (23 na rede privada e 12 na rede pública), 27 estão em UTI (21 na rede privada e seis na rede pública) e dois em sala vermelha.

Dos 187.930 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (15), 75.080 são de Manaus (39,95%) e 112.850 do interior do estado (60,05%).

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.201 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.825.

