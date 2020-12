Artista tabatinguense é selecionado para espetáculo de teatro musical do Governo do Amazonas.

O ator Diego Leonardo, 24 anos, natural de Tabatinga, foi o selecionado na audição do espetáculo de teatro musical chamado “A Caixa Mágica”, com direção de Matheus Sabbá e texto de Thaís Vasconcelos, para interpretar o personagem Perúcio.

O musical faz parte da programação do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretária de Cultura do Estado do Amazonas.

O espetáculo que irá voltar aos palcos do Teatro Amazonas em dezembro desse ano, colheu muitos frutos desde a sua estreia no ano de 2019, onde venceu na categoria Musical Norte por voto popular na segunda edição do Prêmio Musical Brasil. Além de estar concorrendo em 7 categorias no 20ª Anual Prêmio Cenym de Teatro Musical, nas categorias Melhor Musical, Melhor Direção, Melhor Qualidade Técnica de Produção, Melhor Maquiagem e Visagismo, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte, e Melhor Adereços e Objetos de Cena.

O ator compartilha essa vitória com a sua cidade natal e espera que o público de Tabatinga que reside em Manaus possa contemplar o trabalho e fazer parte desse maravilhoso mundo natalino. “Agradeço todo o apoio que sempre recebi dos meus familiares e amigos durante a minha carreira e espero cada vez mais continuar dando orgulho a minha amada cidade natal. Essa conquista é nossa.”

O espetáculo – Com 1h20 de duração, “A Caixa Mágica do Natal” fez uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história do menino Kadu (Davi Lucas) que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando Kadu, a pedido de sua avó (Magda Loiana), abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e, num passe de mágica, mergulha num mundo mágico ao lado da duende Jujuba (Dávilla Holanda). Tudo embalado por uma trilha sonora com clássicos do Natal e muitas referências pop.