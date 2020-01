Bolsonaro assina MP que eleva salário mínimo para R$ 1.045

O Palácio do Planalto informou, no início da noite desta quinta-feira (30), que o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou e assinou texto da Medida Provisória (MP) que fixa, a partir do dia 1º de fevereiro, o salário mínimo em R$ 1.045. O valor representa acréscimo de R$ 6 em relação ao estabelecido pela MP de 31 de dezembro de 2019, em R$ 1.039.

“O valor do salário mínimo até então vigente era de R$ 1.039 e fora calculado levando em conta a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC para o mês de dezembro. A alteração se mostra necessária para adequar o valor do salário mínimo à efetiva variação do INPC, divulgada em 10 de janeiro de 2020 pelo Banco Central”, informou o Planalto.

O texto será publicado na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial da União (DOU).

Fonte: D24am