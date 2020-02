Campanha de vacinação contra o sarampo começa no dia 10

O Ministério da Saúde inicia, no próximo dia 10 (segunda-feira), a Campanha Nacional de Vacinação de Tríplice Viral (previne contra sarampo, rubéola e caxumba). O público-alvo é a população na faixa etária entre 5 e 19 anos.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informa que todas as secretarias municipais de saúde estão abastecidas com doses da vacina. O Dia D de mobilização nacional será no próximo dia 15 (sábado).

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, ressalta que esta é mais uma ação pela vida. “A campanha é destinada a um público-alvo que está desprotegido, principalmente crianças. Não vacinar seus filhos menores de idade pode gerar riscos à saúde da própria criança e de seus familiares e até contribuir para a circulação do vírus no Estado”, disse Rosemary.

Fonte: D24am