Cerimônia marca troca de efetivo da Força Nacional em Tabatinga

Aconteceu nesta quarta-feira (18) no Auditório do Vitoria Regia, uma solenidade envolvendo as principais autoridades de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia).

Essa solenidade aconteceu por conta da troca do efetivo da Força Nacional Pública, que faz parte das operações: Fronteira Segura – Amazonas e Terra Indígena Vale do Javari.

A solenidade contou com a presença dos comandantes da Força Nacional de Segurança Pública, do Exército, da Marinha, bem como a presença dos delegados e agentes da Policia Federal, assim como representantes do Ministério Público e da Justiça, representantes da FUNAI, da Policia Nacional da Colômbia e do Consulado Colombiano.

Durante o evento foram entregues homenagens as respectivas autoridades presentes, seguido de um coquetel.