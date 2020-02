Comitê Estadual de Resposta Rápida para Coronavírus desembarca em Tabatinga

Representantes do Comitê Interinstitucional de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no novo coronavírus (2019-nCoV), desembarcaram neste domingo (2), em Tabatinga, distante 1.110 quilômetros da capital amazonense. A ida do grupo faz parte do planejamento estratégico de alinhamento de ações de prevenção e controle de forma integrada entre a vigilância e assistência à saúde.

O grupo é composto por técnico da vigilância sanitária, epidemiologia e laboratorial da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e dois infectologistas da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. A equipe permanece no município até terça-feira (4).

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, informa que todas as secretarias municipais em saúde receberam notas técnicas orientativas para o enfrentamento do novo coronavírus, mas a vigilância em Tabatinga, por ser fronteira, deve ser reforçada.

“O Alto Solimões é uma região de intenso fluxo de pessoas na fronteira, e isso precisa ser monitorado com estratégias mais específicas. A programação inclui atualizações com a equipe local do hospital e laboratório. O grupo técnico também participa com representantes da área da saúde de Peru, Colômbia e Venezuela”, revelou.

