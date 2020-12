Consulado da Colômbia em Tabatinga visitou vítimas do Conflito Armado no município

O Consulado da Colômbia em Tabatinga visitou no dia 23/12/20, as vítimas do Conflito Armado residentes em Tabatinga, para prestar-lhes uma homenagem em comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, evento realizado na Maloca da Comunidade Indígena Bora do Xingú, onde além dos membros da associação de vítimas do Xingú, também compareceram várias famílias vulneráveis ​​da comunidade colombiana que residem na cidade de Tabatinga. A atividade falou sobre o respeito pelos direitos humanos e a dignidade das vítimas.

Além disso, e graças à gestão do Consulado da Colômbia em Tabatinga, junto com algumas autoridades muito importantes da região, foram distribuídos 50 presentes para as crianças de Xingú e 150 kits familiares. Para esta atividade a comunidade também foi convocada em outras localidades do Xingú, para a entrega de outros brindes e kits caseiros.

Vale ressaltar que durante a cerimônia a comunidade indígena de Xingú, concedeu ao Cônsul da Colômbia em Tabatinga, a Coroa Indígena Bora, em reconhecimento ao trabalho que o Consulado realizou para a comunidade colombiana durante a pandemia e agora com as homenagens às vítimas, para dignificá-las, como um ato de reconhecimento e solidariedade do governo colombiano pela situação vivida em decorrência do conflito armado.

Fonte: assessoria Consulado da Colômbia