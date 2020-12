Consumidores já procuram os supermercados para as compras de fim de ano

Estamos em dezembro e muita gente se antecipou e já começou a fazer as compras para a ceia de Natal e de Ano Novo. Seja para evitar aglomerações ou para não precisar fazer nenhuma compra na última hora, os consumidores já estão indo aos supermercados assegurar suas ceias.

Segundo a gerente de Recursos Humanos do Grupo DB, Elane Medeiros, é comum que os consumidores antecipem suas compras já no início de dezembro. “Todas as lojas da rede estão atendendo os protocolos para evitar a propagação do Coronavírus. Disponibilizamos uma pia para que todos façam a higienização na entrada e na saída de cada unidade. Além disso, todas as lojas contam com álcool em gel disponível em vários pontos diferentes e com sinalização do piso para reforçar o distanciamento social”, explicou.

Ainda de acordo com ela, o grupo DB também oferece a comodidade de lojas funcionando 24 horas. “É mais uma opção àqueles que querem fazer suas compras em horários alternativos e não correr o risco de encontrar a loja lotada”, explicou.

Precavida

A cozinheira Maria de Souza trabalha com produção e venda de ceias de final de ano e vê na antecipação das compras a melhor maneira de assegurar os clientes.

“Para aceitar as encomendas, preciso assegurar a compra dos produtos os quantos antes. Além disso, em tempos de pandemia, tenho muito medo das aglomerações, por isso prefiro comprar tudo já na primeira semana de dezembro.

Cuidados

Em tempos de distanciamento social, alguns cuidados devem ser tomados durante a ida ao supermercado. Listamos aqui algumas dessas medidas que fazem com que a ida às compras fique ainda mais segura:

• Vá às compras com uma lista já pronta, evitando passar tempo desnecessário dentro do supermercado;

• Evite levar as mãos ao rosto, olhos e nariz;

• Limpe as mãos com álcool em gel sempre que possível;

• Mantenha o distanciamento dos outros clientes;

• Quando chegar em casa, higienize todos os alimentos (inclusive as embalagens plásticas) antes de guardá-los e

• Escolha uma única pessoa da família para ir fazer as compras;

• Esta é a dica mais importante: não saia de casa se estiver com algum sintoma da doença ou se tiver tido contato com uma pessoa infectada a menos de 14 dias.

