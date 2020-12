Covid-19: AM confirma 451 novos casos da doença e registra 10 mortes nesta segunda-feira

Deixe Sua Curtida Curtir Amei Haha Uauu Triste Grrr

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição nº 255, divulgado, nesta segunda-feira (14), traz o registro de 451 novos casos de Covid-19, totalizando 187.279 casos da doença no Estado. Foram confirmados dez óbitos por Covid-19, sendo sete ocorridos no domingo (13) e três óbitos foi encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.011 o total de mortes. Número de recuperados é de 159.968.

Nesta edição, 13 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Eirunepé, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Manaquiri, Maués, Nova Olinda do Norte, Pauini, São Gabriel da Cachoeira e Tonantins.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste domingo (13), foram registrados seis sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 22.300 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,91% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 500 pacientes internados, sendo 307 em leitos clínicos (78 na rede privada e 229 na rede pública), 191 em UTI (65 na rede privada e 126 na rede pública) e dois em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 56 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 37 estão em leitos clínicos (29 na rede privada e oito na rede pública), 17 estão em UTI (13 na rede privada e quatro na rede pública) e dois em sala vermelha.

Casos confirmados por municípios

Dos 187.279 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (14), 74.874 são de Manaus (39,98%) e 112.405 do interior do estado (60,02%).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.194 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.817.

Fonte: D24am