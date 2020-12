Covid-19: AM inicia dezembro com mais 1.065 novos casos da doença

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 242, divulgado, nesta terça-feira (1º), traz o registro de 1.065 novos casos de Covid-19, totalizando 179.265 casos da doença no Estado. Foram confirmados quatro óbitos por Covid-19, sendo quatro ocorridos na segunda-feira (30), elevando para 4.896 o total de mortes. Já são 153.109 recuperados da doença.

Nesta edição, 11 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães, Anori, Atalaia do Norte, Apuí, Coari, Eirunepé, Itapiranga, Japurá, Pauini, Tapauá e Tonantins.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (30), foram registrados seis sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 21.257 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,86% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 411 pacientes internados, sendo 229 em leitos clínicos (56 na rede privada e 173 na rede pública), 176 em UTI (53 na rede privada e 123 na rede pública) e seis em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 50 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 32 estão em leitos clínicos (25 na rede privada e sete na rede pública), 17 estão em UTI (15 na rede privada e dois na rede pública) e um em sala vermelha.

Casos confirmados por cidades

Dos 179.265 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (1º), 71.325 são de Manaus (39,79%) e 107.940 do interior do Estado (60,21%).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.117 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. Nesta edição do boletim, dois óbitos atribuídos a Manaus foram retirados e atualizados para os municípios de origem. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.779.

Fonte: D24am