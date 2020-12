Covid-19: Brasil soma 6,72 milhões de casos desde o início da pandemia

O número de casos em decorrência da pandemia do novo coronavírus desde o início chegou a 6.728.452. Entre terça-feira (08) e quarta-feira (09), as autoridades de saúde notificaram 53.453 novos diagnósticos positivos de covid-19. Com este número, a curva de casos volta aos níveis de agosto. Na terça-feira (08), o painel do Ministério da Saúde trazia 6.674.999 casos acumulados.

As mortes por conta da pandemia atingiram 178.995. Entre ontem e hoje, foram registradas 836 novas mortes. Ontem, o painel do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 marcava 176.941 óbitos. Ainda há 2.262 falecimentos em investigação, dados relativos a ontem.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quarta-feira (09). O balanço é produzido a partir de informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Ainda conforme a atualização do órgão, há 647.946 pacientes em acompanhamento. Outras 5.901.511 pessoas já se recuperaram da doença.

Estados

A lista dos estados com mais mortes pela Covid-19 é encabeçada por São Paulo (43.461), Rio de Janeiro (23.430), Minas Gerais (10.429), Ceará (9.762) e Pernambuco (9.200). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (742), Roraima (745), Amapá (839), Tocantins (1.190) e Rondônia (1.617).

Fonte: D24am