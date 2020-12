Covid-19: UEA adia provas do SIS 2020 e do Vestibular 2020/2021

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou o adiamento das provas do Vestibular 2020 acesso 2021 e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020 por causa da Covid-19.

De acordo com o comunicado, o adiamento atende ao Decreto Estadual nº 43.234 de 23 de dezembro de 2020 e considera o agravamento da situação da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas.

As provas do Vestibular estavam previstas para 10 e 11 de janeiro de 2021, já o SIS seria realizado no dia 12 seguinte. Os locais das seleções chegaram a ser divulgados em 16 de dezembro.

A UEA não informou quando será divulgado o novo cronograma do Vestibular e do SIS, mas garantiu que não haverá prejuízo no início do semestre letivo. Antes do adiamento, o resultado era esperado para 8 de março.

Como serão as provas?

O Vestibular da UEA será dividido em dois dias:

1º dia : 84 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História e Filosofia, Geografia, Biologia, Matemática, Física e Química.

: 84 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História e Filosofia, Geografia, Biologia, Matemática, Física e Química. 2º dia: 36 questões objetivas com disciplinas específicas ao curso escolhido e uma redação.

Já o SIS será realizado somente em um dia, mas a constituição das provas muda de acordo com a etapa:

1ª etapa : 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais

: 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais 2ª e 3ª etapas: Redação e 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais

Vagas

A UEA oferece 1.526 vagas no Vestibular, já o SIS tem oferta de 1.014 oportunidades. Os cursos de graduação são ministrados em Manaus, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Mais informações pelo site da UEA.

Fonte: uol.com.br