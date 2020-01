EK Studio te espera com os melhores tratamentos da fronteira

O EK Studio, muito além da quantidade preza principalmente pela qualidade, procurando sempre oferecer os tratamentos mais avançados para resgatar a beleza e a autoestima das clientes.

Conta com uma equipe qualificada para prestar o melhor atendimento, um dos diferenciais do salão é a excelência no atendimento e ambiente. O Salão possui amplo espaço, projetado carinhosamente para oferecer aos clientes todo conforto.

Produtos, serviços e tratamentos estéticos exclusivos voltados para a sua beleza.

Cabelo

Corte, Coloração, Escova, Tratamento, Mechas, Reconstrução, Hidratação, Progressivas. Trabalhando sempre com as melhores marcas.









Estética e Saúde

Limpeza de pele, Lifting, Peeling, Massagem relaxante e redutora, Botox.







Depilação

Cera quente, Depilação egípcia.

Embelezamento do olhar

Designer de Sobrancelhas, Alongamento de cílios, Micropigmentação.

Manicure e Pedicure

Manicure, Pedicure, Unhas em gel, Unhas Acrílicas com várias técnicas, Unhas em fibra de vidro.









Maquiagem e Penteados

Casamento, Debutante, Madrinhas, Formatura, Aniversário, Ensaio fotográfico, Ocasiões especiais.

O EK Studio acredita que a beleza é o anseio de toda a mulher, em qualquer fase da vida. E ela é capaz de impulsionar sua autoestima.

O “EK Studio” fica na Avenida Internacional 2° piso (ao lado do posto de gasolina) Leticia-CO

Ligue e agende seu horário pelo telefone: +57 3502860368

