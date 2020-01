Escola de idiomas UCAN está com inscrições abertas para 2020

A Escola de Idiomas UCAN informa que as matrículas para o ano de 2020 já começaram. As aulas começam em fevereiro, e não está sendo cobrada matrícula.

A UCAN tem o prazer em apresentar os nossos novos cursos, onde você aprende inglês e espanhol com professores nativos e qualificados com o mais alto padrão de ensino. Possui salas amplas, climatizadas e lúdicas, laboratório de línguas e muito mais.

Vêm com uma metodologia renovadora, com uso de vídeos, músicas e jogos. Despertando no aluno uma aprendizagem intelectual e moral.

Tudo isso com um material feito sob medida para ensinar Inglês e espanhol da maneira mais prática, eficiente e confortável.

Com 07 anos de atuação na área, a Ucan American Language School, foi pioneira, sendo a primeira escola de idiomas a ser inaugurada em Tabatinga e hoje trabalha com o ensino de inglês, espanhol e português para crianças, adolescentes e adultos.

Matrículas abertas para 2020!

Para maiores informações, procurar a recepção da escola, localizada na rua Aires da Cunha (depois da Justiça Federal) ou entrar em contato pelo telefone 3412-3110 ou por WhatsApp 97 984265642.

UCAN! Aprenda, fale, conquiste!