Inscrição no processo seletivo da Seduc-AM encerra nesta segunda (6)

O prazo limite para inscrição no processo seletivo que busca contratar 2.868 professores temporários, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), termina na próxima segunda-feira (6), às 16h (horário de Manaus).

Com remuneração de R$ 4.349,50 para jornadas de 40h semanais em escolas da capital e do interior do Estado, o cadastro para disputar uma das vagas é realizado exclusivamente pela internet, e pode ser acessado aqui.

No primeiro edital (confira clicando aqui) as oportunidades são para Professor Ensino Presencial com Mediação Tecnológica (673 vagas), Professor Educação Especial (389 vagas) e Professor Ensino Regular (1.762 vagas).

A no segundo edital (saiba mais clicando aqui) são disponibilizadas 44 vagas para Escolas Estaduais do Sistema Prisional, distribuídas em Manaus (43 vagas) e Manaus (3 vagas) e a inscrição poderá ser feita até o dia 7 de janeiro.

Os candidatos serão selecionados por meio da análise dos documentos, que devem ser enviados após o preenchimento do formulário na página da internet dos organizadores.

Saiba a diferença entre processo seletivo e concurso público

O processo seletivo simplificado (PSS) é destinado à contratação temporária nos casos em que haja excepcional interesse público. Normalmente, é feito quando há urgência em contratações. Seu processo de seleção é mais simples, podendo ser constituído, apenas, por análise de títulos. Mas, há casos em que são aplicadas provas e entrevistas. Para que a seleção seja feita, devem ser considerados itens como necessidade temporária de interesse público, tempo determinado ou interesse excepcional.

O concurso público possui o mesmo objetivo, que é a contratação de pessoas, no entanto, a primeira regra desta modalidade é criar cargo efetivo após o estágio probatório. Passados três anos desde a investidura, o servidor já passa a ter a tão esperada estabilidade financeira.

A constituição do concurso se dá por prova objetiva e, ainda, discursiva, prática ou didática, teste de aptidão física, além de entrevista e análise de títulos, dependendo do cargo pretendido. As etapas podem ter caráter classificatório ou eliminatório.

O objetivo do concurso público é criar vínculo efetivo com o servidor por mais tempo. Este só poderá ser desligado em casos graves de desvios quando, então, geram demissão por justa causa.

Fonte: Acrítica.com