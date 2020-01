Mais de 67 mil pedem vagas em escolas

Mais de 67 mil solicitações de reservas de vaga foram registradas no período de matrículas para os novos alunos, em 2020, sendo 36.217 para a rede estadual e 30.746 para a municipal. Os números são da empresa de Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam).

Neste ano, mais de 74% das solicitações foram feitas pela internet. Em relação ao ano anterior, houve uma elevação de 8% no número de reservas feitas online.

Nas primeiras horas de liberação do sistema para os novos alunos, mais de 13 mil solicitações foram registradas.

Os números consolidados desse período também indicam que 84% das reservas registradas foram realizadas no primeiro dia de liberação do sistema.

O período de reserva de vagas para pais ou responsáveis de novos alunos que queiram ingressar em escolas da rede pública e perderam por algum motivo o prazo iniciou nesta terça-feira (21). As solicitações podem ser feitas pelo site ou presencialmente em qualquer escola estadual ou municipal.

A gerente de matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Darlene Liberato, explicou que ainda estão sendo ofertadas vagas em diversos bairros de Manaus. “Quem pode concorrer a vaga são os alunos novos, desistentes, ou que perderam o período de transferências”.

Ela acrescentou que é importante que os pais confirmem as reservas solicitadas em até três dias, visto que em caso de não confirmação, a vaga volta para o sistema e fica disponível para qualquer cidadão que deseje ingressar em alguma unidade pública de ensino.

A documentação exigida para essa confirmação é certidão de nascimento, comprovante de residência, a comprovação de estudo (para alunos a partir do Ensino Fundamental), duas fotos 3×4, carteira de vacina e algum documento de identificação com foto dos responsáveis. A carta de reserva não é necessária ser apresentada, porque a escola visualiza a solicitação pelo sistema e confirma que a mesma já foi feita.

A coordenadora de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Irlanda Araújo, ressaltou que, apesar do fim do prazo de matrícula, casos pontuais serão atendidos no decorrer do ano letivo.

Fonte: D24am