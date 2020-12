Ministério da Saúde confirma envio de respiradores hospitalares e recursos para o Amazonas

O Ministério da Saúde confirmou que está enviando ao Amazonas mais 50 respiradores hospitalares, 80 monitores para UTI e R$ 30 milhões que serão utilizados nos hospitais públicos que cuidam de pacientes com coronavírus.

Os equipamentos e recursos chegam ao Estado até o final desta semana, informou o deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), que esteve nesta terça-feira (29) no Ministério da Saúde.

O parlamentar levou ao ministério um relatório que mostra o aumento de casos do coronavírus na capital e interior do Estado, e cobrou do governo Federal o envio urgente da ajuda ao Amazonas.

“Os equipamentos e recursos chegam a Manaus até o final desta semana, garantiu o Ministério da Saúde. A ordem é que os aparelhos sejam instalados imediatamente”, afirmou o deputado.

Em vídeo gravado para as redes sociais, Pablo disse que vai acompanhar a aplicação dos recursos liberados pelo governo Federal. “Agora que vim em busca dos recursos para os hospitais do Amazonas, vou acompanhar de perto sua aplicação correta”, destacou o parlamentar.

“Neste momento de hospitais lotados, a chegada dos respiradores e monitores é fundamental para salvarmos vidas dos amazonenses”, ressalta Pablo. “Todos sabem as dificuldades que passamos em 2020. Foi um ano duro, por isso precisamos de apoio para entrar em 2021 com fé e esperança”, completou

Fonte: D24am