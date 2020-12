Prefeito Saul Bemerguy participa de reunião na Associação Amazonense dos municípios

Deixe Sua Curtida Curtir Amei Haha Uauu Triste Grrr

O prefeito Saul participou de uma assembleia com 16 prefeitos do interior, na tarde desta sexta-feira (11), na Associação Amazonense dos Municípios -AAM, onde o prefeito reeleito de Manaquiri, Jair Souto (MDB) foi escolhido presidente da Associação e Abraão Lasmar, prefeito de Santo Antônio do Içá, foi escolhido como o vice.

A assembleia foi convocada em caráter de emergência, uma vez que a Associação estava sem diretoria eleita desde o dia 1º de junho.

“Nós, prefeitos, convocamos essa assembleia pelo longo período de vacância na presidência da Associação do Municípios. Como municipalistas que pagam suas mensalidades para a entidade, precisamos que ela represente verdadeiramente os interesses dos municípios, o que não estava acontecendo”, afirmou Jair Souto.

Essa reunião foi de suma importância para articular ações e buscar diálogo com os órgãos de controle, com a Aleam, com o governo do Amazonas, o Judiciário e com quem for necessário para garantir a qualidade de vida no interior.

Entre as primeiras ações, está a convocação de todos os prefeitos do Amazonas, para juntos criarem uma pauta de demandas prioritárias dos municípios do Estado.

Fonte: correiodaamazonia.com