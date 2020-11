Prefeitura de Tabatinga paga salários em dia

A Prefeitura de Tabatinga continua mantendo o compromisso com os servidores. O pagamento salarial de outubro começou a ser efetuado nesta quinta-feira:



Secretaria de Educação: 25/11/2020

Secretaria de Saúde: 27/11/2020

Secretaria de Ass. Social: 27/11/2020

Outras secretarias: 27/11/2020

Outros Bancos: 27/11/2020

Pensionistas: 27/11/2020.



A responsabilidade na gestão do dinheiro público é uma das marcas da atual administração já que desde janeiro de 2017, honra seus compromissos financeiros pagamento, muitas vezes antecipadamente, o salário dos servidores.



“O prefeito Saul sempre determinou que fizéssemos de tudo para que o salário dos servidores nunca atrasasse, e sempre fosse pago dentro do mês trabalhado. O que vem sendo cumprido desde que ele assumiu a Prefeitura”, afirmou o secretário de Administração.



Mais uma vez o prefeito Saul paga o salário dentro do mês, mostrando a importância que os servidores tem para o funcionamento da gestão municipal, dando maior tranquilidade aos trabalhadores da Prefeitura, principalmente neste ano de pandemia.



“Temos consciência de que é uma obrigação do gestor, mas em outras gestões nem sempre foi cumprido. Antes havia uma insegurança e dúvidas dos credores. Houve, inclusive, um período em que os servidores não tinham credito no comércio, mas graças a Deus isso acabou” declarou o vice-prefeito Plínio Cruz.



Por: Portal Tabatinga