Professora lista possíveis temas para redação do Enem; prova foi remarcada para janeiro de 2021

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para as provas impressas foi remarcado para os dias 17 e 24 de janeiro e a versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro e a preparação dos estudantes que irão participar da prova está acelerada. Uma das grandes preocupações dos alunos durante o processo de estudo é com a redação. Para ajudar, a mestre em Letras e professora da Faculdade Santa Teresa, Maria Bernadete Bonini, lista alguns dos possíveis temas do próximo exame.

Ela explica que a redação é um texto dissertativo-argumentativo em que o estudante deve explorar suas opiniões por meio de teses e argumentos, ou seja, quanto mais conhecer o assunto maior a probabilidade de uma excelente nota. “Não tem como saber o conteúdo exato da redação do Enem 2021, mas normalmente o tema tem como base discussões atuais, como é o caso da pandemia. Mesmo esse assunto é preciso delimitá-lo, observá-lo dentro de outros temas tão importantes quanto”, disse.

Segundo a professora, entre os possíveis temas a serem discutidos na redação do Enem estão “A evasão escolar após a abertura das escolas no pós-pandemia”, “Movimento antivacina – as vacinas devem ser obrigatórias?”, “A saúde mental de crianças e adolescentes no isolamento social” e “A reinvenção do emprego pós pandemia”. “Esses são apenas alguns dos assuntos que poderão fazer parte da prova. A orientação para os estudantes é para que se mantenham atualizados. É de extrema importância a leitura. Não ter preguiça de debater, discutir os temas pulsantes na sociedade. Formar grupos de discussão é o ideal. Hoje, com as redes sociais, com a facilidade de estarmos juntos, mesmo distantes, não se tem desculpa para que grandes debates não ocorram”, destacou.

Em relação à organização do texto, Maria Bernadete ressaltou que a redação do Enem tem características próprias que devem ser estudadas para melhor estruturá-lo.

Em seguida argumentar, defender sua tese com exemplos concretos, dados estatísticos, visão de autoridades acerca do tema. Usar literatura, cinema também faz parte de uma boa defesa. É importante também estudar bem os elementos e coesão, as ligações entre palavras, frases, períodos e parágrafos.

O terceiro passo é apresentar uma solução ao problema apresentado, demonstrando uma visão clara do tema. Por último, a redação deve conter uma conclusão de tudo que foi discutido ao longo do texto.

Fonte: D24am.