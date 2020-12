Os professores da rede municipal de ensino receberam nesta quarta-feira 30, o abono salarial pago pela Prefeitura de Tabatinga.

Mais de 1.200 professores foram contemplados com o abono totalizando R$ 2.500.000,00. Professores com uma cadeira (20h), receberam R$ 2.336,00 de abono pago com recursos do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica).

Fonte: SECOM PMT