Projeto de Rádio Comunicação Digital é implementado para ajudar no combate aos crimes fronteiriços

Deixe Sua Curtida Curtir Amei Haha Uauu Triste Grrr

A Prefeitura Municipal de Tabatinga por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social em apoio a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública – SEOPI/MJSP e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, através do PROGRAMA VIGIA implementa o Projeto de Rádio Comunicação Digital Troncalizado, na região de fronteira do país, em Tabatinga, como projeto piloto do Estado do Amazonas.

O investimento realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tem por objetivo melhorar as condições de trabalho dos Agentes de Segurança Pública que atuam na fronteira, bem como, garantir a segurança de toda a população que vive nessa região. Esse sistema promove a integração entre todas as instituições que combatem os crimes fronteiriços.

Fonte: SECOM