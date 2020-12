Na manhã deste domingo, 06/12 a seleção de Tabatinga enfrentou o time do Uarini onde em uma disputa acirrada ganhou a final nos pênaltis de 3×2.

Com o apoio da Prefeitura de Tabatinga, os atletas participaram em Manaus do Campeonato de Futebol que envolveu todos os municípios do Amazonas.