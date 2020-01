Sisu já recebeu mais de 800 mil inscrições

Até o início da noite desta terça-feira (21), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação havia recebido mais de 826 mil inscrições. O número de alunos chegou a 473 mil. Cada estudante pode pleitear até dois cursos segundo as regras da seleção. O prazo estabelecido para as inscrições vai até o próximo domingo (26). Ao todo, 128 instituições disponibilizam 237 mil vagas.

Segundo o MEC, com os erros nas correções o cronograma sofreu ajustes e terá dois dias adicionais para inscrições. Após a coletiva dada pela equipe da pasta assumindo o problema, no sábado (18), os estudantes tiveram até as 10h de segunda-feira (20) para fazer a reclamação. De acordo como órgão, 6 mil provas tiveram problema de impressão. O Ministério Público Federal entrou com pedido de suspensão do Sisu. Na noite desta segunda, o MEC informou que as notas haviam sido corrigidas.

Inscrição

Para efetuar o procedimento, que é gratuito, o aluno deve acessar o portal do Sisu. Na página é possível também pesquisar vagas de preferência. O candidato deve marcar dois cursos de preferência.

Serão inscritos os mais bem avaliados dentro da quantidade de vagas disponível. Caso a pessoa possua nota suficiente para a primeira opção, esta prevalecerá. Caso não consiga, mas tenha desempenho necessário para o segundo curso indicado, será selecionado para este.

Uma vez selecionado, o aluno deverá realizar a matrícula até o dia 4 de fevereiro. Este mesmo dia é o prazo para que os candidatos indiquem interesse em entrar na lista de espera. O lançamento da ocupação das vagas tem de ser completado até o dia 7 de fevereiro.

O Sisu é o principal mecanismo de acesso a cursos de instituições públicas de Ensino Superior. Ele toma como referência a nota obtida pelo aluno no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Fonte: D24am