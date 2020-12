Suframa reúne com prefeitos eleitos e discute desenvolvimento da Amazônia Ocidental

O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) Algarcir Polsin se reuniu com os prefeitos da Amazônia ocidental, eleitos no pleito deste ano para tratar de iniciativas para ampliar a integração da região e promover ações conjuntas para fomentar o desenvolvimento. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira (1), na sede da autarquia, na zona sul de Manaus.

“Estamos buscando essa aproximação com a sociedade e agora com os prefeitos eleitos e reeleitos, mostrando quais são as capacidades da Suframa, Sudam e Banco da Amazônia. Nós consideramos que isso é muito importante porque muitas vezes pode não estar sendo empregado pelas prefeituras. Foi essa intenção do encontro”, disse Polsin.

O encontro faz parte da agenda oficial da semana do CAS, um evento híbrido (presencial-videoconferência) e conta com a participação dos prefeitos eleitos da Amazônia Ocidental e representantes da Suframa, Sudam, Basa e do Conselho da Amazônia.

Participaram desta edição os prefeitos, Professor Vanilso (Japura); Gamaliel Andrade (Tapauá); Clóvis Saldanha (São Gabriel da Cachoeira); João Campelo (Itamarati); Jair Aguiar Souto (Manaquiri); Anderson Souza (Rio Preto da Eva); Professor Paulino Grana ( Silves) e Leandro Pereira (Rorainópolis-RR).

“Se não tiver a presença dos municípios, o pacto federativo fica muito difícil para o Brasil se desenvolver e mais ainda Amazônia por causa da distância que nós temos que compreender. Há uma dívida do Brasil e do mundo com o interior muito grave, há muito tempo. Precisamos corrigir. Há uma pobreza muito grande, não há formação, graduação, educação e saúde. Hoje nós conhecemos um pouco mais da estrutura federal, mas pena que eles ainda não conhecem os municípios para poder desenvolver o interior” disse o prefeito de Manaquiri, Jair Souto.

O encontro vai até a próxima quinta-feira (3) e os assuntos debatidos serão tratados posteriormente com o presidente do Conselho, o Vice-Presidente da República, General Mourão.

Fonte: D24am