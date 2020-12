Tabatinga no clima de Natal!

A Prefeitura de Tabatinga através da Secretaria de Cultura e Turismo disponibiliza a população o Parque Vila Noel, espaço decorado e iluminado em comemoração as festividades natalinas e criado para promover o lazer e reunir a família tabatinguense e de todos da tríplice fronteira.

“Mesmo com um ano atípico devido a pandemia, não podíamos deixar de fazer este espaço de lazer para que as famílias pudessem passear e comemorar o mês do nascimento de Jesus. Estamos seguindo todas as medidas de segurança e pedimos a população que venham de máscara visitar a Vila Noel” falou o prefeito Saul.

O Parque Vila Noel está na sua quarta edição e encontra-se aberto ao público no Centro do Turismo, em frente à Avenida da Amizade.

Fonte: SECOM PMT

Fotos: Portal Tabatinga