Tabatinga tem o primeiro prefeito reeleito da história do município

Saul Bemerguy (MDB) é o primeiro prefeito reeleito da história de Tabatinga. Eleito em 2016, ao lado do vice, Plínio Cruz, Saul repetiu a chapa vitoriosa e, mais uma vez, conquistou a maioria dos votos dos tabatinguenses.

Na Coligação: A Ordem É Avançar (MDB, Republicanos, Avante, Podemos, Pros, Cidadania e Partido Liberal), Saul e Plínio receberam 49% dos votos (13.068). Em segundo lugar, Carlos Donizetti (PP) recebeu 27,89% dos votos (7.438).

“Sou o primeiro prefeito reeleito de Tabatinga e é uma honra ser escolhido para esse cargo e por estar marcado na história! Quando fui eleito, em 2016, sonhei com uma Tabatinga próspera e justa para todos. Trabalhei exaustivamente para isso. Agora vamos poder dar continuidade ao trabalho”, afirmou o prefeito.

Em outubro deste ano, Saul foi diplomado como melhor gestor público do Amazonas, em cerimônia realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), recebendo o Selo Ouro de Gestão Pública. Com base em critérios como desempenho, eficiência, efetividade e transparência na administração das contas públicas, os selos são entregues a gestões que apresentam os melhores índices.

Fonte: Assessoria de imprensa.