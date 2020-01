TJAM equipa comarcas do interior com mais de 500 novos computadores

Desde o último 8 de janeiro as comarcas do interior do Amazonas estão sendo equipadas com a maior ação de repasse de implementos de computação novos empreendida pela Justiça Estadual. Com investimentos da ordem de aproximadamente R$ 3 milhões, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) está repassando às unidades judiciárias do interior um total de 591 computadores, 900 monitores, além de 78 impressoras multifuncionais, estas últimas, já encaminhadas e instaladas em 2019.

O investimento, projetado e autorizado pelo presidente da Corte, desembargador Yedo Simões, será acrescido, ainda, do repasse de 209 computadores e 700 monitores para as unidades judiciárias da comarca de Manaus, perfazendo – capital e interior – um somatório total de 800 computadores e 1.600 monitores.

O investimento em hardware (implementos que compõem a parte física de um computador) contemplarão as comarcas do interior com o envio de sete computadores e 11 monitores para cada uma das comarcas com vara única e com o envio de nove computadores e 13 monitores para as comarcas com mais de uma vara.

O presidente do TJAM, desembargador Yedo Simões, informou que os investimentos buscam aperfeiçoar o atendimento da Justiça Estadual em todos as localidades do Amazonas ao passo em que oferece melhores condições de trabalho para os servidores e magistrados. “Hoje, em nosso tribunal e em nossas respectivas comarcas, 100% dos processos tramitam de forma digital e com esta ação, que não tem precedentes na história da Justiça Estadual, queremos incrementar nosso ‘parque tecnológico’ o que vai favorecer a agilização de nossas demandas”, apontou.

Yedo Simões acrescentou que os investimentos na aquisição e repasse de implementos de hardware (computadores, monitores e impressoras multifuncionais) soma-se a um projeto mais amplo que potencializou o acesso à internet nas comarcas. “Com essa perspectiva, avançamos muito em tecnologia nos últimos dois anos, pois viabilizamos a contratação de links satelitais para o interior, o que aumentou ampliou a conectividades das comarcas, que tiveram o sinal de internet ampliado de 128/256 kbps para 1 mega”, informou o presidente da Corte.

A instalação dos equipamentos nas comarcas se dá pelos próprios servidores destas, algum com formação especializada no ramo, e em outras, com o suporte da equipe itinerante da Divisão de Tecnologia e Comunicação, que visita rotineiramente as diversas comarcas. De acordo com a TI do tribunal, os novos equipamentos adquiridos substituirão materiais defasados e poderão se somar àqueles cujo uso ainda atende as necessidades das unidades da Justiça.

Fonte: D24am