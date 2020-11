UEA prorroga prazo de inscrição para Mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), prorroga o prazo para a inscrição no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da UEA até o dia 1º de dezembro.

Inscrição é realizada exclusivamente por meio de formulário on-line

No total, estão sendo oferecidas 15 vagas, sendo 12 vagas regulares para o processo de sistema universal e 3 (três) vagas suplementares, reservadas para o sistema de cotas.

Serão admitidos como candidatos à seleção do Mestrado portadores de diploma de graduação reconhecido na forma da lei e que tenham interesse nos estudos sobre violência, segurança pública, justiça, cidadania e direitos humanos. A divulgação do resultado final será no dia 23 de fevereiro de 2021.

Informações completas sobre o processo seletivo, matrículas e início das aulas podem ser visualizadas por meio do link http://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=3223.

Fonte: deamazonia.com.br